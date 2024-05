Valitsus tegi kokkulepped riigi rahaseisu parandamiseks

«2024. aastal on meie majanduse seis olnud kehvem kui algselt prognoosisime. Oleme viimastel aastatel kõvasti pingutanud, et eelarvet paremasse korda saada, kuid kuhjunud kriisid ja suurusjärkude võrra uusi investeeringuid nõudev julgeolekuolukord on riigi rahanduse seisukohalt väga suured väljakutsed. Sellepärast peame me tõmbama ka keset aastat riigi kulusid koomale. Hoides jooksvalt aastalt kokku suurusjärgus 175 miljonit eurot, mahub Eesti eelarvepuudujääk ligikaudu 3 protsendi sisse ja meil on pisut lihtsam teha järgmiste aastate suuremahulisi kokkuhoide,» kommenteeris peaminister Kaja Kallas.