Kaubandus-Tööstuskoda kritiseerib teravalt maamaksuseadust

Senine kord näeb ette, et ükskõik kui suur on arvestuslik maamaks uue maa maksustamishinna ja maksumääraga, siis üle 10 protsendi eelneva aasta maamaksu summast ei tohi maamaks aastas kasvada. Uue plaanitava korra järgi muudetakse senist põhimõtet nii, et maamaksu võib tõsta aastas kuni 50% või kui see on väiksem kui 20 eurot, siis tõuseb maamaks 20 euro võrra. Kohalikud omavalitsused võivad otsustada maamaksu tõusu hoida protsendiliselt väiksemana kui 50%, kuid miinimumsummaks kehtestatakse üleriigiliselt 20 eurot.