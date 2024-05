ChatGPT teab, milline on sinu unistuste kodu

«Eestlased on traditsiooniliselt olnud oma maja usku. Eks selle tõestuseks on ju ka suuremate linnade-tõmbekeskuste ääremaade areng ja valglinnastumine – väga suur osa inimesi ihkab võimaluse olemasolul kolida linnasaginast pisut eemale, looduse rüppe,» lausus Luminori Baltikumi eraisikutepanganduse juht Tanel Rebane. «See on selgeks saanud ka tehisintellektile – ChatGPT on veendunud, et eestlase unistuste koduks on maja metsaservas, järve ääres või mere lähedal ning see on kindlasti eemal linnamürast ja tihedast liiklusest.»