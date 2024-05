Eesti Energia strateegiliste välisprojektide juht Riho Kruuv ütles intervjuus ERR-ile, et nad loodavad lähiaastatel need investeeringud tasa teenida ja plussi jõuda.

«Alates 2017. aastast on Eesti Energia investeerinud projekti 72,8 miljonit eurot. Praegune finantspositsioon on 50 miljonit ehk üle 20 miljoni on sealt tagasi tulnud Eesti Energia jaoks. Pärast 2023. aasta maikuud ei ole Eesti Energia täiendavalt investeerinud Jordaania elektrijaamadesse,» lausus Kruuv.