Meeleavaldajad: «See, mida tehakse, on omanike riigi vastu»

Kohale tulnud tuhatkonna inimese seas oli nii noori kui vanu, kellel oli üks küsimus – kas Eestis on üldse mõtet eraomandit omada või tohivad ametnikud nende tegevust lõputult piirata ja aina uusi makse nõuda? Kõik rõhutasid, et nad ei ole looduskaitse vastu, kuid looduskaitse ei tähenda ainult täielikku piirangut.

«See, et riik maksab selle maa kinni ja sellest saab riigimaa, see minu meelest ei ole õige. Kui ma 1991. aastal tulin siia Interrinnet välja ajama, siis me rääkisime siinsamas platsil omanike riigist ja turumajandusel põhinevast riigist, aga see, mida täna looduskaitse poliitikaga tehakse, on väga selgelt omanike riigi vastu,» lausus Vormsi saarel üle 100 hektarit maid omav Ants Varblane põhjenduseks, miks ta Toompeale meelt avaldama tuli.