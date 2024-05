Rootsi krooni kurss on langemas aastakümnete madalaimale tasemele

Toona arvati, et krooni nõrkus jääb lühiajaliseks ning Rootsi valuuta hakkab taas tugevnema. Nii juhtuski eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses, aga veebruaris võttis krooni kurss taas suuna alla ja valuuta nõrgeneb tänaseni.

Siiski arvavad analüütikud, et ehkki kroon jääb nõrgaks kogu suve, ei lange see päris eelmise aasta madalaimale tasemele. Nordea peaanalüütik Jan von Gerich prognoosib, et krooni kurss jääb samale tasemele kogu suveks.