Valitsuse põhjendus hoolitseda maksuga rahva tervise eest ajab Ginterit naerma. «Jah, meie inimesed söövad ebatervislikult, jah nad on haiged, kuid kas selle põhjuseks on limonaadi joomine või on põhjused sootuks mujal,» rääkis ta, lisades, et ilmselgelt pole mure rahva tervise pärast antud kontekstis siiras.