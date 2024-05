PARADOKS Inimeste hoiused kasvavad, ettevõtted jäävad jänni laenumakstega

«Hiljaaegu käis meediast läbi uudis, et laenamine on väga palju kasvanud ja üha rohkem laene läheb hapuks ehk inimesed ei ole võimelised oma laene teenindama. Kui nüüd värskelt avaldatud statitikat vaadata, siis aasta jooksul (aprilli lõpu võrdluses) on majapidamiste tarbimislaenud kasvanud 21 protsenti ja eluasemelaenud kasvanud 6 protsenti. Absoluutnumbrites pole need muidugi võrreldavad, sest näiteks eluasemelaenude kasv viimase aastaga oli rahaliselt 648 miljonit, samas kui eelmine aasta aprilli lõpu seisuga oli tarbimislaene kokku võetud 650 miljonit. Eluasemelaene oli aga inimestel kokku 11,3 miljardit eurot,» rääkis ta.

Tema sõnul on oluline vaadata kui palju on laene hapuks läinud ehk kui palju on maksetähtaja ületanud nö viivislaene. «Nüüd on see koht, kus sõltuvalt vaatajast on klaas kas pooltäis või pooltühi. Pessimist ütleks, et viivisese läinud laenud on kasvanud, eriti on see näha kuni 30 päeva viivisesse läinud laenude puhul, kus kasv oli 52 protsenti. Pikaajaliste võlgnike puhul (kes ei ole laenu tasunud 90 päeva ja kauem) oli kasv väiksem ehk 11,8 protsenti. Seega laenude tagasimaksmisega on tõesti täna rohkem probleeme, kui aasta tagasi,» rääkis ta.