Regionaalminister Piret Hartman esitas riigikogule maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, milles käsitleti maamaksu olulisust omavalitsuste rahastamisel ja eesmärki suurendada omavalitsuste otsustusõigust maksu suuruse üle. Eelnõu algatamisel rõhutas minister, et maamaks on Eestis ainus kasutuses olev varamaks, mis kuulub täielikult omavalitsustele. Ta tõi esile, et varamaksude koormus Eestis on OECD riikide seas madalaim ning OECD on pikka aega soovitanud Eestil varamaksude osakaalu suurendada.