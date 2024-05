Vask kallines, kuid see pole veel kõik – kaheksa aktsiat rohepöördelt teenimiseks

Vask on aprilli algusest kallinenud 21 protsenti, samas kui nafta on brenti näol odavnenud neli protsenti. Niinimetatud paaritehing, kus ostetakse vaske ja müüakse naftat, on teeninud kena kasumi. Seda veab ootus, et tehisintellekti, elektriautode ja soojuspumpade nõudlus suurendavad vase nõudlust.