FOTOD Maaomanikud nõuavad Toompeal õigust

«Riigikogu arutab just täna maamaksu muutmise seaduse eelnõu, millega murtakse omanikele enne maade korralist hindamist antud lubadus – mitte tõsta maamaksu kiiremini kui kümme protsenti aastas,» ütles Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun. «Saame aru, et omavalitsustel ja riigil on raha vaja, kuid see ei saa ega tohi tulla lubadustest taganemise arvel. Ka poliitikud peavad oma sõna pidama! Eriti valusalt lööb maamaksu järsk tõus inimesi, kellele maa on elatusallikaks ning kes uskusid poliitikute lubadusi.»