Miljonikasumis Tallinna Lennujaam nuiab maksumaksjalt raha juurde

Eile ERR-ile antud intervjuus märkis Tallinna Lennujaama juhatuse liige Anneli Turkin, et riigifirma tahab lisaraha saada. Põhjuseks tõi ta asjaolu, et regionaallennud on kahjulikud ning riigi antud 2,3 miljoni eurosest toetuset ei piisa: tänavu toovat need lennud riigifirmale 1,26 ja järgmisel aastal 1,4 miljoni eurose kahju.