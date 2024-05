Korteriomanikud vihased: ministeerium venitab Eesti suurima rahapoti avamisega

«Me ootame eelmisest aastast saati KredExi kortermajade renoveerimistoetuse uut taotlusvooru. Alguses öeldi, et juba uue aasta alguses avatakse. No ei avatud, siis öeldi, et mais-juunis. Täna (23. mail – toim) helistasin ja teatati, et üldse ei avata vist sel aastal, et vaja kogu aeg mingeid tingimusi ümber teha. Kurat, kaua võib – see tähendab, et üks aasta jääb vahele. Talvel ei ehita midagi. See KredExi mees muidugi ütles, et nemad pole süüdi, et nemad on ainult rakendusasutus, aga vahet pole, ma ei tea, mida see majandus- ja kommunikatsiooniministeerium seal venitab. Meil on vaja soojatrass välja vahetada, see ei pea teist talve vastu. Olime arvestanud, et tuleb see toetus, aga näed, ei tulegi. Öeldi, et see on ELi toetus, et peab nendega kooskõlastama, et see võtab nii palju aega. Ma ei usu seda. Pole võimalik, et ametnikud töötavad neid tingimusi nii kaua välja! Mida imet nad tahavad siis sinna tingimustesse kirjutada, et see nii palju kooskõlastusaega nõuab?» rääkis Tallinna elanik.