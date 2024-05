Eestlased pole nõus kõrgete hindade kiuste oma lemmikpoest loobuma

82 protsenti uuringus osalenud eestlastest märkis, et ostlemisel raha säästmiseks lõikavad nad kasu allahindlustustest, 72 protsenti soetavad vaid vajalikke tooteid ning 55 protsenti üritavad osta tooteid suuremates pakendites. Kui viimast säästunippi kasutatakse lõunanaabritest rohkem, siis ei kipu Eessti tarbijad hinna tõttu liialt oma harjumusi muutma – veidi üle poole vastajatest märkis, et nad käivad allahindluste tõttu tavapärasest erinevas poes. Samas Lätis teeb seda 65 protsenti ja Leedus 63 protsenti.

Niisamuti pole Baltikumis veel kuigi levinud realiseerimistähtaja lähedal olevate toodete soetamine, kuid samas on vähenemas raiskamine. Kui vastajatelt uuriti, milliseid muutuseid on nad viimase 12 kuu jooksul oma käitumises teinud, toodi peamiselt välja säästvad harjumused. «41 protsenti vastajatest ütlesid, et nad üritavad toitu vähem raisata. Teiseks üritatakse elada tervislikumat elu. Kolmanda punktina toodi esile taaskasutus. See kõik moodustab sellise terviku, kus inimesed järjest rohkem hoolivad endast, keskkonnast ja elustandardist,» rääkis Villems.