Kinnisvarajurist tuletab meelde: viimane aeg teha korteriühistu koosolek

«Kui teil on selline juhatus, kes seadust ei täida ja ei kutsu koosolekut kokku, on vähemalt 1/10 korteriomanikest õigus nõuda, et juhatus koosoleku kokku kutsuks ja kui juhatus seda ikkagi ei tee, saate ise koosoleku kokku kutsuda samas korras nagu juhatus. Viimasel juhul tuleks kaaluda mittetoimiva juhatuse tagasikutsumist ja uue juhatuse valimist,» kirjutab Hindpere Facebookis.