Maailma kõige lollim majandusennustus sai tõeks

Maailma ühele tuntuimale aktsiaindeksile prognoosis 1999. aastal välja antud raamatus David Elias, et 2016. aastaks on Dow Jonesi tööstuskeskmise näit 40 000 punkti. Seda peeti omal ajal investeerimismaailma kõige lollimaks ennustuseks. See oleks tähendanud 17 aasta jooksul keskmist aastast üheksa protsendis suurust tõusu.