Korteriühistute Liit: jahutus kortermajades on järjest olulisem

«Kui majas on selline probleem olemas, tuleb korteriühistul sellega ka tegelda, sest niisugune temperatuuritõus on juba inimesele ohtlik,» tõdeb Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse esimees Andres Jaadla. «Kliimamuutused ning sellega seotud kuumalained on tulnud Eestisse selleks, et jääda ja küllap kahetseb nii mõnegi korrusmaja ühistu oma kinnistul kasvanud suurte puude mahalõikamist,» rääkis Jaadla.