MAAGAAS KALLINEB Elering muudab võrgutasu arvutamise viisi

Tariifistruktuuri muutuse tingivad käimasolevad muutused energiasektoris, kuid vastav nõue tuleneb ka Euroopa Liidu direktiivist. Oma teises põhivaldkonnas elektri ülekandeteenuse osutamises viis Elering sarnase muudatuse ellu eelmisel aastal elektri ülekandetariifide struktuuri uuendamisega, et tagada optimaalsem võrgu arendamine.

Eleringi juhatuse liige ja finantsjuht Riina Käi selgitas, et gaasi võrgutasu struktuuri muudatus asendab gaasi transportimisel senise mahupõhise maksustamise taristu kasutamise põhise maksustamisega. «Sarnane põhimõte kehtib ka mujal valdkondades, näiteks telekomivaldkonnas, kus tarbija ei maksa selle eest, mitu päeva ta internetti kasutab, vaid selle eest, et tal on olemas võimalus teenust kasutada ajal, mil ta seda vajab,» tõi Käi paralleeli.