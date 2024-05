Uuring kinnitab: enamik kohaliku turu digireklaami rahast voolab Eestist välja

Euroopa digitaalse reklaami ja turunduse assotsiatsiooni IAB Europe AdEx Benchmark raportist ilmneb, et 2023. aastal kasvas Euroopas tehtavate digireklaami kulutuste maht 11,1 protsenti, ulatudes 96,9 miljardi euroni. Eestis suurenes see maht 10,1 protsenti, kerkides aasta varasemaga võrreldes 10,8 miljoni euro võrra ning olles sellega Balti riikide seas esirinnas. Leedus jäi kasv 8,7 protsendi ja Lätis 7 protsendi juurde. Baltikumi digireklaami kulutuste kogumaht oli eelmisel aastal ligikaudu 420 miljonit eurot.

IAB Europe AdEx Benchmark on suurim üleeuroopaline digitaalse meedia reklaamikulutuste raport, mis analüüsib igal aastal 29 Euroopa riigis tehtavaid reklaamikulutusi per capita ehk ühe elaniku kohta selles riigis. Teist aastat järjest kajastab see ka Balti riikide andmeid.