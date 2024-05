EKP peaökonomist: keskpank on valmis järgmisel nädalal intressimäärasid langetama

Euroopa Keskpanga (EKP) peaökonomist Philip Lane vihjab Financial Timesile (FT) antud intervjuus, et kui midagi revolutsioonilist ei toimu, kärbib EKP järgmise nädala neljapäeval toimuval istungil intressimäärasid.

«Praegu on see, mida me näeme, piisav, et vähendada piiranguid tipptasemelt,» ütles Lane FT-le antud intervjuus.