Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et vastu võetud määrusega on ELil nüüd õiguskeskkond, mis võimaldab meil kiiresti suurendada puhta tehnoloogia tootmist. «Määrusega luuakse parimad tingimused sektoritele, mis on üliolulised, et saavutada 2050. aastaks nullnetoheide. Nõudlus kasvab nii Euroopas kui ka kogu maailmas ning me oleme nüüd valmis seda nõudlust paremini rahuldama.»