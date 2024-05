Ministeerium tahab vähendada turbakaevanduste hulka

«Turvas on väärtuslik riiklik ressurss, mille kasutus nii täna kui ka tulevikus peab olema hästi läbi mõeldud ning Eestile võimalikult kasulik. Turbakaevandamisega kaasneb märkimisväärne mõju kohalikule keskkonnale, inimestele ja kliimale – turbatootmisega seotud kasvuhoonegaasid moodustavad ligikaudu 10 protsenti Eesti koguheitest. Seetõttu on vajalik hoolega kaaluda riiklike ressursside kasutamise kulusid ja tulusid. Kuni lähiaastatel täpsustuvad sektorile seatavad eesmärgid, on riigi huvides mitte lubada kaevanduste avamist uutel aladel,» ütles kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga.