EKSPERT: Eesti on muutunud kalliks riigiks

«Hinnavõrdlusi on lihtne teha, seega on kaupmehed haavatavad,» tõdes Nestor ja lisas, et hinnataseme tõusu on mõjutanud mitu aspekti, kuid üks suurim tegur on jätkuvalt inflatsioon, mida on mõjutanud teiste seas ka maksupoliitika, energiahinnad ning aktsiisid. Kui laiemalt on Euroopas ja lähiriikides hakanud inflatsioon aeglustuma, jõudes Lätis ja Leedus nulli piirile, siis Eestis on inflatsioon jätkuvalt kõrgem.