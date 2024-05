KAUGTÖÖ TOIDAB BUUMI Soomes ehitatakse kaubikuid ümber matkaautodeks

Soomes on praegu matkaautode nõudlus nii suur, et ABB logistikainsener Teppo Pihlainen ehitab kliendile kõrvaltööna kasutatud kaubikust matkabussi. Pihlaineni sõnul töötab ta praegu 2018. aasta Renault Masteri kallal, mille eest klient maksis 17 000 eurot ja mille matkaautoks muutmine maksab 20 000 eurot. Pihlaneni sõnul tehakse temale pidevalt päringuid ning selle taga on tema hinnangul kaugtöö tegemise võimalus, edastas Kauppalehti.