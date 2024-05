«Esmalt tuleks ehk selgitada seda, et igal pangal on kodulaenude andmiseks paika pandud enda täpsed reeglid, kuid üldjoontes on need ikkagi sarnased ja ka seadustest lähtuvad. Sellist ühte kindlat aspekti, mille puhul tuleks laenutaotlusele automaatselt eitav vastus, tegelikult pole, sest kogu laenutaotlust vaadatakse ikka ühtse tervikuna. Mõned laenutaotleja miinused võivad olla tasakaalustatud plussidega,» selgitas Citadele jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

«Ilmselt kõige üldisem soovitus positiivse laenuotsuse saamiseks on näidata pangale, et sul on piisavalt võimet oma eelarvet seada ja raha säästa. Vähemalt selles määras, mis oleks ka laenumakse suurus. Kui pank näeb, et enne igat palgapäeva on kontol alati raha otsas, siis see paneb kahtlema, kas laenu taotleja ikka suudab igakuist laenumakset tasuda ka siis, kui näiteks euribor tõuseb või juhtub midagi muud ootamatut,» märkis Hakiainen.