Konkurents klientide pärast on toonud eluasemelaenude intressimäärad allapoole

Tarbijatele on oodata kergendust, kuna eluasemelaenude intressid on languses.

Uute tagatisega eluasemelaenude keskmine intressimäär on alates möödunud aasta lõpust langenud ja jõudis tänavu aprilliks 5,4 protsendini. Selle taga on lisaks euriborile ka laenumarginaal, mis uute laenude puhul langes aprilliks keskmiselt 1,5 protsendini. Marginaali on paljuski mõjutanud pankade aktiivsed kampaaniad uute klientide leidmiseks.