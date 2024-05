Möödunud aasta enim müüdud sõiduauto oli üllatuslikult see mudel

JATO andmetel müüdi Tesla Model Y 2023. aastal kogu maailmas 1,23 miljonit ühikut – see on 64 protsenti rohkem kui 2022. aastal. JATO Dynamicsi globaalse analüütiku Felipe Munozi sõnul oli Model Y ülemaailmse müügi kasv midagi enneolematut, vahendas best-selling-cars.com.

Model Y oli 2023. aastal lemmikauto nii Euroopas kui ka Hiinas, kahel maailma suurimal elektriautoturul. Hiina autotootjate assotsiatsiooni (CAAM) andmetel müüdi Hiinas 2023. aastal seda mudelit üle 456 000 ühiku, mis tähendab 45-protsendilist kasvu võrreldes 2022. aastaga. Euroopas registreeriti mudelit Y enam kui selliseid populaarseid mudeleid nagu Dacia Sandero, Peugeot 208 ja Volkswagen T-Roc. Euroopa 30 turu andmed näitavad, et Model Y registreeriti üle 255 000 ühiku – see on 19 000 ühikut rohkem kui populaarsuselt teine sõiduk Dacia Sandero.