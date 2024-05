Eesti Panga toimetistes 4/2024 ilmus Liina Rebase, Merike Kuke ja Tairi Rõõmu uuring varaline ebavõrdsusest eakate kohalike ja sisserännanute vahel. Eestis ja Lätis moodustavad nimelt märkimisväärse osakaalu rahvastikust sisserännanud (Eestis 15 ja Lätis 13 protsenti) ning lisaks on nendesse riikidesse sisserännanute profiil tuntavalt erinev teiste Euroopa riikide omast. Kuid paraku pole väga palju uuritud nende majandusliku heaolu, mis tegelikult annab mõista, kuivõrd on sisserännanud kohalikku ühiskonda integreerunud.

Uurimistöös võrreldi kohalike ja sisserännanute varasid Eestis ja Lätis ning analüüsiti tegureid, mis on seotud varalise lõhega kohalike ja sisserännanute vahel. Enamik Eesti ja Läti sisserännanutest on idaslaavlased, sealhulgas venelased, valgevenelased ja ukrainlased, kes on neisse riikidesse rännanud nõukogude okupatsiooni ajal, suurim rändelaine toimus 1950ndatel. See tähendab, et suurem osa sisserännanutest on eakamad inimesed, vanuses 60 ja enam.