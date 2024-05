Kärdla sadamal täitus esimene kümnend

Linkov sõnas, et kõige rohkem motiveeris teda see, et kogukonna viimase 19 aasta suurim unistus oli, et mereäärsest linnast saaks taaskord sadamalinn. Täpselt niikaua oli proovitud Kärdla sadamat taastada, enne meie meeskonna tulekut. Rahva lootus hakkas juba kaduma, sest sadama taastamisest oli räägitud väga palju, aga tehtud liiga vähe. Tihti puudusid ka soodsad tuuled poliitiliste kokkulepete saavutamiseks. Ma olin valimistel avalikult lubanud, et Kärdla saab oma sadama! Mind usaldati ja mulle anti see võimalus. Minu jaoks oli see väljakutse, mis vajas lahendamist. Kuna üksi ei tee midagi, oli vaja tiimi. Mul õnnestus koostada suurepärane tiim, kus võtmepositsioonidel olid Kaidi Nõmmerga ja Hillar Kukk, siit edasi on kõik juba ajalugu.