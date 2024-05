Mis läheb kinnisvaraturul praegu kaubaks, millele on ostjat raske leida?

«Majandusliku ebastabiilsuse tingimustes püüavad ostjad oma kulutusi optimeerida ja just see on suurendanud huvi väiksemate korterite vastu. Suur nõudlus on taskukohase eluaseme, eelkõige stuudiokorteri või ühetoalise korteri järele – need köidavad nii ostuhuviliste kui ka investorite tähelepanu,» rääkis Arco Vara maakler Liia Koreline. «Väiksemad korterid on soodsama hinnaga, pakkudes samas ka elamismugavust. Samas tuleb silmas pidada, et väikeste korterite üks levinumaid puudusi on ebamugav planeering ja loomulikult väike pind.»