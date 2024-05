Kristjan-Thor Vähi ettevõte arendab Riias luksuskinnisvara

«Skanstes Residences korterite müük algas eelmisel nädalal ning esimesed korterid on juba broneeritud. Kõrge huvi peamiseks põhjuseks on, et nii kvaliteetset elukeskkonda ei ole Riiga juba mõnda aega juurde ehitatud,» rääkis Invego juht Kristjan-Thor Vähi, kelle sõnul on tegemist hoogsalt areneva linnaosaga vahetult kesklinna veerel.