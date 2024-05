E-residendid panid alguse igale viiendale Eesti ettevõttele

Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arendava Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on e-residentsusel tähtis roll Eesti kui maailma ühe põnevama ja innovaatilisema startup-ökosüsteemi kujundamisel, sest just e-residentsus on see, mille kaudu jõuab Eesti paljude iduettevõtjate radarile