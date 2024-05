MILJONID OOTAVAD INVESTEERIMIST EBRD otsib Eestis võimalusi investeerida taastuvenergeetikasse

Eestis on EBRD juhtiv institutsionaalne investor. Praeguseks on pank investeerinud siinsesse 112 projekti 974 miljonit eurot ja Eesti rohemajandusse investeerimist peab pank oma peamiseks prioriteediks. Reedel kirjutas EBRD Balti riikide juht Tomas Kairys alla lepingule, mille kohaselt EBRD laenab KC Energyle 22 miljonit eurot 52,5 MW võimsusega Pihlaka päikesepargi arendamiseks ja ehitamiseks.

Eestit külastas seoses lepingu allakirjutamisega ka EBRD Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni energeetikavaldkonna juht Julien Mauduit, kelle sõnul on tal siiralt hea meel järjekordse koostööprojekti üle eestlasega. «Ma olen viimase 15 aasta jooksul väga palju käinud Baltimaades, mis on väga palju arenenud, kuid Eestis on alati midagi, mis mulle väga meeldib ja mulle meeldib see äri, mida pank teeb siinsete ettevõtjatega,» rääkis ta.