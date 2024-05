Mintos toob turule uue teenuse – investeeringud kinnisvarasse

Mintose tegevjuhi ja kaasasutaja Martins Sulte sõnul annab uus toode investoritele võimaluse mitmekesistada oma portfelle. «Uus investeerimistoode on kooskõlas meie eesmärgiga muuta investeerimine kõigile kättesaadavaks. See pakub investoritele lihtsat viisi oma portfellide mitmekesistamiseks alternatiivsete varadega, toetades meie pühendumust pakkuda passiivseid, pikaajalisi investeerimisstrateegiaid,» rääkis ta.

Mintose teate kohaselt hakkab platvorm investoritele pakkuma personaliseeritud investeerimisstrateegiaid, mis võimaldavad kinnisvara sujuvalt portfelli integreerida. Investorid ostavad finantsinstrumente, mis on seotud üürikinnisvaraga, osaledes seega kaudselt kinnisvaraturul. See võimaldab teenida üüritulu ja osaleda kinnisvara väärtuse potentsiaalses tõusus aja jooksul ilma kinnisvara otsese haldamise vajaduseta. Platvorm on kogu protsessi lihtsustanud alates investeeringu valimisest kuni selle tegemiseni.