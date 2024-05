Kõrgeimaid palku makstakse samades valdkondades, kus see juba tavapäraseks on saanud:​ statistikaameti analüütiku Liina Kuusiku sõnul oli kõrgeim brutokuupalk info ja side alal, 3393 eurot. Järgnesid finants- ja kindlustustegevus 3114 euroga ning avaliku halduse, riigikaitse ja kohustusliku sotsiaalkindlustuse valdkond 2517 euroga. Jätkuvalt on kõrgeim keskmine palk pealinnas, 2139 eurot, ja madalaim Valgas, kus see oli 1376 eurot.