EKSPERT HOIATAB Auto pesemisel võib leotusvahend kuumaga väga palju pahandust teha

Topauto teenindusjuhi Dan Mustjatse sõnul teevad algajad autopesijad tihti selle vea, et ajavad auto pesemiseks päikese kätte või tulevad pikemalt sõidult ning asuvad siis viivitamatult autot pesema. Kuigi poodidest on hõlpsasti saada ka leotusainet, on tegemist kemikaaliga, millega tuleb oskuslikult ümber käia.