Kuidas olete rahul, et võlakirjadega olete raha saanud ja need jõudsid börsile?

Tunne on hea. Väga rõõmustan, et nõnda palju oli investoreid, kes osalesid. Livenit usaldatakse. Meile on läbipaistvus väga oluline. Kodud, mida me müüme, on kliendi jaoks ostes nii emotsionaalselt kui rahaliselt väga tähtis otsus. Need olid esimesed võlakirjad osana suuremast programmist. Kogu programm võimaldab meil välja lasta võlakirju 30 miljoni euro eest. Esimeses programmiosas kaasasime 5,2 miljonit eurot.