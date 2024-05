NÄDALA PERSOON Toomas Luman: kui «naabrimees» tulema hakkab, peavad kõik torud huugama

Reservohvitseride kogu juht Toomas Luman on mures, et inimesed ei anna endale võib-olla väga hästi aru, kui oluline on Eestile piisav laskemoonavaru ning kui oluline on tegutseda kohe ja alles seejärel riigikaitsemaksu üle arutlema jääda. «Arvatakse, et viimased 20 aastat on lind siin laulnud ja et küllap see ei muutu, sest oleme NATO liikmed. Jah, oleme NATOs, aga kes on NATO? See olemegi meie,» tuletab Luman meelde meie kohust vaenlasega esimesed 30 päeva üksi hakkama saada.

Foto: Tairo Lutter