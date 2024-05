Ekspert selgitab: mida teha, kui oled sattunud liiklusõnnetusse?

Juhul, kui avarii tagajärjel on kahju tekitatud kolmandale osapoolele, tuleb õnnetusest koheselt politseid teavitada. Kui osapooled ei jõua liiklusõnnetuse toimumise järel kokkuleppele, kes on juhtumi põhjustaja, tuleks samuti kohale kutsuda politsei. Oluline on meeles pidada, et liikluskindlustuse olemasolu on Eestis kohustuslik ning selle puudumine ei vabasta õnnetuse põhjustanud juhti vastutusest: kui selgub, et kahju põhjustas liikluskindlustuseta sõiduk, katab remondikulud Eesti Liikluskindlustuse Fond ning pärast nõutakse see välja kahju põhjustajalt.