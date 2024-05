PANGA ANALÜÜS Need majandusharud juba veavad Eestit uuele kasvule, kuid lahendust vajab tõsine pudelikael

Finora Panga ökonomisti Vaidotas Šumskise sõnul oli uuringu eesmärgiks välja selgitada, mis valdkonnad on Eestis majanduslangusest pigem puutumata jäänud ja mille turgude potentsiaal ning nõudlus allhanke ja teenuste järele saab kriisist välja tõmmata ka suuremal hulgal väiksemaid ettevõtteid.

«Eestlaste elatustase sõltub tuhandete väikeettevõtete käekäigust, kes maksavad palka enamikule Eesti tööinimestest. Eesti väikeettevõtjad on sageli kas ise eksportijad või pakuvad universaalsemat laadi tugiteenuseid erinevate sektorite eksportivatele suurfirmadele. Tuvastasime, kuhu on väikeettevõtetel praegu mõistlik täiendavat müüki suunata – kus on nõudlust ja raha,» selgitas ekspert.