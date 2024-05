Logistikud: majanduslanguse põhi pole veel kätte jõudnud

ELEA liikmeskonna käive ületas 2022. aastal üle ühe miljardi, kuid 2023. aasta lõpuks langes ELEA liikmeskonna käive ligi 20 protsenti ehk 800 miljoni euro kanti. Viimase konkurentsiraportite info järgi on kogu logistikasektori käive 2024. aasta esimese kvartali seisuga langenud võrdluses 2023. aasta esimese kvartaliga 14 protsenti. Ekspedeerimise sektor on veel omakorda langenud ligi 25 protsenti, mis näitab, et majanduslanguse põhi pole veel täielikult kätte jõudnud.