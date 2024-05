Bigbank: kui palgakasv jääb kõrgeks terveks aastaks, võivad hinnad hakata kiiremini tõusma

Tallinn on teiste maakondadega võrreldes pikalt eest ära läinud. Vahe kõige madalamat palka maksva Valga maakonnaga on 1,6 korda ehk siis Valgas saadakse ainult 60 protsenti, võrreldes Tallinnas makstava palgaga. Võibolla pakub valgamaalastele natuke lohutust see, et võrreldes eelmise aasta sama ajaga, ei ole see lõhe vähemasti suurenenud.

IT-sektoris on korralik palgakasv

Kui vaatame majandusharusid, on käärid veel suuremad: IT-sektori palgad on võrreldes majutuse ja toitlustusega koguni 2,8 korda kõrgemad. Huvitav on ka fakt, et see vahe ei ole aastaga muutunud. On räägitud sellest, et IT idufirmadel ei lähe praegu väga hästi, kuna intressid on kõrged ja raha kaasamine kallis, aga palgakasv on olnud sektoris, võrreldes aastataguse ajaga, korralik, 7,3 protsenti.