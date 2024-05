Pöörased lood: Telia tehnikud on leidnud hangest napsiseid inimesi ja käinud kliendile uut telerit ostmas

«Kui linnades on meie tehnikutel rohkem anonüümsust, siis maakondades on tehnikul kanda ka kohaliku tehnikaeksperdi roll, kelle poole pöördutakse nii uue toote tellimise kui ka elektroonikavidinate ostmise korral,» toob Raud näite.

Enamasti tellitakse tehniku visiit kolimise käigus, kui on vaja uude elukohta saada internetiühendus. Sellisel juhul vaatab tehnik üle nii seadmed kui võrgu ja annab kliendile meelerahu, et ühendus jääb kvaliteetselt pikaks ajaks tööle. Samuti kutsutakse tehnik siis kui kliendi koduinternet ei tööta päris nii nagu vaja. Tehnik kontrollib siis kõikvõimalikud kohad üle, kus võiks viga olla ja teeb mure lahendamiseks omapoolsed ettepanekud-soovitused.

«Kuigi me saadame klientidele läheneva äikesega seotud hoiatusi ja kliendid on aina usinamad ka oma koduseadmete kaitsmisel, on vahel äikesetormid väga intensiivsed ning põletavad läbi nii seadmeid kui isegi pistikupesasid ja kaableid seinal. Seega on parim kaitse jätkuvalt see, kui oma elektroonikaseadmed äikesetormi ajaks elektri- ja sidevõrgust lahti ühendada,» ütles Raud, lisades, et sidevõrgust kaablite lahtiühendamise soovitus kehtib siiski vaid vase- mitte optikaühenduste puhul.