Swedbank: Eesti turismisektor pole siiani koroonakriisi antud löögist taastunud

Mertsina meenutas, et aasta enne ülemaailmset pandeemiat, mis andis turismisektorile ränga löögi, oli Eurostati andmetel Eestis otsene turismi osakaal majanduses loodud kogulisandväärtusest 4,8 protsenti. See oli veidi üle Euroopa Liidu keskmise, mis oli 4,5 protsenti, ning sama suur nagu Lätis, kuid kõrgem kui Leedus, kus see oli vaid 2,9 protsenti. Kõvasti väiksem oli see aga Euroopa lõunapoolsetest riikidest. Näiteks Horvaatias oli turismi osakaal kogulisandväärtusest 11,3 protsenti, Portugalis 8,1 protsenti ning Hispaanias ja Itaalias 6–7 protsendi piires.