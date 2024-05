Statistikaameti analüütiku Liina Kuusiku sõnul oli keskmine brutokuupalk esimeses kvartalis kõrgeiminfo ja side alal, kus see on 3393 eurot. Finants- ja kindlustustegevuse valdkonnas on keskmine palk 3114 eurot ning avaliku halduse, riigikaitse ja kohustusliku sotsiaalkindlustuse tegevusalal 2517 eurot.