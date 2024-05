Maailma börsid löövad rekordeid, meie oma tammub paigal

Aga Dow ei ole USA börsiindeksitest isegi see kõige enam kerkinu – pigem vastupidi. Laiemapõhjaline indeks S&P 500 on tänavu kosunud 11,3 protsenti ja peamiselt tehnoloogiasektorit peegeldav Nasdaq 12 protsenti.

Uudisteagentuur Bloomberg kirjutas mõne päeva eest, et maailma 20 suuremast aktsiaturust 14 börsi indeks on tänavu kerkinud rekordini või selle ligi.

Euroopa aktsiaturgudel on läinud kardetust paremini. Ehkki analüütikud on peljanud, et Euroopa rahapoliitika läheb USA keskpanga omast erinevat teed, on ka Vana Maailma aktsiaturgudel läinud väga hästi.