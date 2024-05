Advokaat Indrek Veso on mitme sellise juhtumiga kokku puutunud, ent toonitab, et mõnikord võibki tegu olla puudusega. Ta tõi näiteks oma sugulased: kolm aastat tagasi ostsid nad maja, mille müüja ütles, et peal on vastupidav kivikatus – aga selgus, et neelukohtadel polnud plekki, vaid kangas, ja pealekauba oli katus valesti ehitatud. See asi lahenes nii, et maja uus omanik võttis kaasa eksperdi, kes katusele ronis ja puudused kirja pani. Ostja ja müüja said kokkuleppele, aga kui poleks saanud, olnuks ostja šansid kohtuvaidluses päris head, arvab Veso.