«Paljud riigid, mis on robotsõidukeid siiani peamiselt testinud, on tulemustega rahule jäänud ning valmistuvad nüüd suuremate koguste kasutuselevõtuks,» selgitas Milrem Roboticsi juhatuse esimees Kuldar Väärsi, lisades, et tootmisvõimekuse suurendamisega valmistutakse tulevatel hangetel osalemiseks. «Samuti näitab UGV-de kasutamise kasv Ukrainas üha suuremat fookust just mehitamata maismaalahendustele,» lisas ta.