Eesti konverentsiturismi ootab ees positiivne sügis

«Suurematest sündmustest on äsja selja taha jäänud Lennart Meri konverents, FutureLaw 2024 ja PlaceXNordic. Sel nädalal toimuvad Latitude 59 koos paljude kõrvalüritustega, äriinglite Euroopa võrgustiku EBAN konverents, E-valitsemise konverents ja mitmed teised rahvusvahelised sündmused, mis toovad Eestisse kokku tuhandeid konverentsikülastajaid,» kommenteeris Karu ja lisas, et rõõm on linnapildis näha rohkelt erinevate sündmuste kaelakaartidega inimesi.