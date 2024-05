Venemaa plaanib tõsta rikaste varamakse

«On hädavajalik, et kui võimekas inimene tahab ehitada suure maja, siis ehitagu see, või kui ta tahab osta endale midagi või näiteks kalli auto, siis ostku see, aga sel juhul maksku ka kõrgeid makse,» Volodin ütles riigiduuma kuulamistel Venemaa maksuseaduste parandamise teemal.

«See on üleilmne süsteem, see on kõikjal olemas, kuid parem on lasta neil maksta siin, kui rikastada teisi riike. Peame selle kõik ette võtma, sõnastama ja, Anton Germanovitš (Siluanov, rahandusminister - IF), loodame, et ka teie toetate selliseid lähenemisi, et riik saaks sellest kasu,» lisas Volodin.